GLOSA: Michal Zablocki jen sepsal příběhy

Pokud bychom se drželi originálního názvu knihy, chtěl Zablocki napsat, že Česká republika není ráj. To ale mohl psát o kterékoli zemi, v každé by našel desítky události, skrz které lze zpochybnit čísi představy o ní.

Sklon věci zevšeobecňovat by ale neměli mít novináři. Za dobrými i zlými událostmi, o nichž Zablocki v knize píše, stáli jednotlivci. Jejich selhání či přínos mohly vstoupit do dějin země, stále to jsou ale záležitosti konkrétních lidí. Dobro a zlo je přece v jednotlivých lidech.