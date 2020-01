Divadlo obléká pozemšťany padesát let po zkáze Země

Kostýmní výtvarnice Andrea Kučerová musela kvůli scénáři, který děj vsadil do budoucnosti po apokalyptické katastrofě, která postihla celé lidstvo na Zemi, hodně popustit uzdu své tvůrčí fantazie.

„Inscenace je neobvyklá zadáním, protože se děj odehrává v budoucnosti. Neexistují historické reálie, z kterých by se dalo při tvorbě kostýmů vycházet, takže je to více fantazijní záležitost. A k tomu patří i výběr použitých materiálů. Hlavní děj příběhu se odehrává v budoucnosti 50 let po katastrofě, kdy se lidé ocitají znovu na začátku a snaží se přežít z toho mála, co tu po předešlé civilizaci zbylo. Mou prvotní představou bylo, že si lidé vytvářejí oděv z toho, co najdou, čehokoliv použitelného, zbytků oděvů, textilií, kůže a různých pro oděv netradičních materiálů, např. plastu, igelitu, papíru, alobalu a podobně,“ uvedla výtvarnice.

Z těchto materiálů je sice možné oděvy vytvořit i je nosit, ale pro potřeby nejen tohoto výrazně tanečního muzikálu by byly nevhodné. Vydávaly by rušivé zvuky a omezovaly pohyb. „Takže jsem výběr materiálů eliminovala a vytvářím kostýmy jako oděvy s prvky recyklace oděvů, použití jejich částí jinak. Je to hra s materiály a tvary, jejich kombinování, aranžování a spojování zcela svobodně, bez omezení nějakých estetických pravidel či zvyklostí, protože ta se v tom jejich světě teprve tvořit začínají,“ popisuje tvorbu, která zjevně nebyla vůbec jednoduchá, Andrea.

„Pro někoho možná zdánlivý chaos je naše běžné pracovní nasazení. Počtem kostýmů, kterých je přes osmdesát, to není největší představení, které jsme zde vytvářeli. Opravdu velká byla představení Bídníci, Papežka, Spamalot, Bítls či My fair lady a jiné, kdy se jednalo i o dvě stovky kostýmů, které se musely navrhnout, vytvořit a ušít,“ doplnila při špendlení a zkoušce dalšího z kostýmů. Ten se herečce Markétě Peškové tak líbil, že prý by ho klidně nosila i mimo divadlo.

Na navrhování a realizaci kostýmů, které probíhají souběžně, má spolu s asistentkou Eliškou Ondráčkovou – Lupačovou a 21 pracovnicemi krejčovny šest týdnů. Dílna spolupracuje i s osvětlovači a v tomto případě i s pyrotechnikem.