Dita Pepe a Barbora Baronová: Nemáme potřebu si honit ega

Dita Pepe: Protože nás můžou hranice chránit. A my je zase můžeme posouvat a překračovat.

Baronová: Přijde mi, že je to velice nebezpečný limit. Kvůli hranicím, které nám vytyčila společnost nebo rodina, na sebe často vytváříme nepřiměřený tlak. Všichni žijeme v předem daném konceptu očekávání. Život je přece ale úplně někde jinde.

Dita Pepe: Vyplynulo to z chronologické koncepce, kdy postupujeme od mateřské lásky k holčičce hrající si s panenkami až po otcovské city. Otevíráme téma zneužívání, protože je mnohem komplikovanější, než si myslíme. Zjistila jsem, že naprostou většinu sexuálních útoků v rodinách nemají na svědomí pedofilové. Motiv souvisí s jinými formami patologie a je propojený s mocenskými vztahy, protože dítě je jednoduchá oběť. Nejvíc mě asi překvapilo, že i žena může být pedofilní.

Dita Pepe: Vždycky jsem si myslela, že je to přirozený pud, všem ženám vlastní. Přitom je to konstrukt, který jsme si jako společnost vybudovali, protože jsme si ho vybudovat mohli.

Dita Pepe: Poprvé jsem byla zlomená, když jsme tiskly Intimitu. Všechno už v tiskárně jelo naplno, ale na konci jsme přišly na chybu u jedné fotky. Hledal se viník a chvíli to vypadalo, že budeme muset vadu skousnout, protože znovu vytisknout ty stránky by znamenalo investici desítek tisíc korun navíc. Doma to na mě dolehlo. Brečela jsem…