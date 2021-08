České sklo ukáže v Benátkách svou cestu

Je jich deset, ve věku od osmadvaceti do osmašedesáti let, mají za sebou různé osobní i profesní zkušenosti. Všichni se ale ve své tvorbě věnují sklu. To nejlepší, co nabízí české sklo, si budou moct od 4. září do 2. října prohlédnout návštěvníci výstavy s názvem Czech Glass. Quo vadis?! (České sklo. Kam kráčíš?!) v italských Benátkách. Přípravy na ni právě vrcholí.