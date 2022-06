Česká centra představí světu vizuální umění i literaturu

Nejsilnějším motivem je téma udržitelnosti, které zpracovává například projekt SDGs: Innovations for a Sustainable Future. Výstava připravená pro smíšenou realitu představuje cíle udržitelného rozvoje a to, jak se vědcům či inovátorům z Česka i ze světa daří tyto cíle naplňovat.

V projektu Visions for Europe různé osobnosti pomocí krátkých minutových videí představují svou osobní vizi Evropy a to, co sami k jejímu naplnění dělají. „Naším hlavním cílem bylo vytvořit program, který není ryze český, ale skutečně evropský. Nepředstavujeme v prvním plánu české osobnosti a úspěchy, byť ty jsou v projektech samozřejmě obsaženy. Jde nám však především o to přihlásit se k zodpovědnosti za sdílená evropská témata a pokusit se přispět k hledání jejich řešení,” dodal Tomáš Sacher, vedoucí programu k předsednictví EU.