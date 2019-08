Cat Clyde uchvátila sedící publikum

Poté, co zaznělo několik tónů první písně Like a Wave, bylo zřejmé, že koncert bude mocným zážitkem. Zpěvaččin příjemně chraplavý hlas má obrovský rozsah a její kolega ji prostřednictvím hry na elektrickou kytaru krásně doplňoval. Během svého vystupování postávala na místě, po většinu písní měla zavřené oči a pohupovala se v bocích do rytmu hudby.

Ať už Cat Clyde ze svého repertoáru prezentovala rychlejší, více rockové kousky (So Heavy, I Don’t Belong Here) nebo naopak pomalejší, spíše bluesové písně (Rock & Stone, All The Black), vždy to byla kvalita. Zahrála také několik coververzí. Zvolila si krásnou swingovou You Let Me Down jazzové zpěvačky Billie Holidayové a píseň Crazy, kterou proslavila verze od Patsy Clineové. Jemnou rockovou aranží dodala těmto písním nový a jedinečný rozměr.