Bubeník Michel Langevin ze skupiny Voivod: Žijeme na divné planetě

Tvoříte skoro čtyřicet let. Necítíte se unaveni?

Pořád nás vzrušuje vytváření nové hudby, s Rockym (baskytarista Dominique Laroche, pozn. aut.) a Chewym (kytarista Daniel Mongrain, pozn. aut.) jsme se vrátili k progresivnímu rocku, což je skutečná výzva. Naštěstí je nový materiál velmi populární, už jsme odehráli pár festivalů i americké turné a mnoho mladých lidí si zpívalo nové písně s námi.

Nové album je docela temné. Přispěla k tomu pandemie?

Vždycky jsme byli dystopičtí v textech i hudbě. Často to vychází z toho, co se na Zemi děje. Snažíme se to přenést do sci-fi příběhů. Když jsme začínali s tvorbou, se Snakem (zpěvák Denis Bélanger, pozn. aut.) jsme se bavili, o čem bude. Nechtěl zpívat o pandemii, ale ta nakonec texty ovlivnila hlavně tou izolací, sociální distancí. Texty jsou však nyní více o tom, co se aktuálně děje, protože to je také hodně sci-fi. V minulosti jsme chtěli ukazovat budoucnost, ale nyní chceme mluvit o přítomnosti.

Myslím, že zažíváme dystopické roky a ani se nemusíme dívat do vesmíru. S klimatickými změnami a válkou na Ukrajině žijeme na velmi divné planetě.

Co vás tak fascinovalo na sci-fi?

Kapelu jsme dali dohromady na počátku osmdesátých let, kdy vrcholila studená válka, a my jsme se zaměřovali na otázky týkající se jaderné války. Protože ale máme postavu Voivoda, snažili jsme se, aby byla na každém albu nová teritoria. Na třetí studiové desce Killing Technology byla ve vesmíru a my vymýšleli, co přijde dál. Když jsme četli o urychlovačích částic, napadlo nás, že by Voivod mohl vytvořit mikrogalaxii, dostat se do ní a prozkoumávat ji. V Nothingface zase proniká do své mysli a prozkoumává svou duši.

I dnes nás ovlivňuje to, co se stalo. I když je Voivod ve vesmíru, na deskách je vždycky vzkaz k tomu, co se děje na Zemi.

Máte nějaké oblíbené autory sci-fi?

Jako kluk jsem hodně četl Philipa K. Dicka a mám ho pořád rád. Je kmotrem cyberpunku. Vždycky pracoval s paralelními světy nebo realitou za realitou a snem ve snu. Mám rád paralelní dimenze, které se prolínají v jeho příbězích.

Když jsme v roce 1988 natočili album Dimension Hatröss, mnoho lidí říkalo, že je to hodně jako Neuromancer od Williama Gibsona. Tak jsem začal číst jeho knihy a oblíbil si ho.

Proč jste kapelu nazval Voivod?

Se slovem voivod jsem se setkal ve dvanácti v jedné dobrodružné knize Henriho Vernese, v níž byl mumifikovaný rumunský cikánský král, který byl označovaný jako voivode. To slovo se mi líbilo. O rok později jsem četl Drakulu od Brama Stokera, a v něm bylo opět slovo voivode označující vládce Transylvánie.

V té době jsem četl měsíčník Métal hurlant s mnoha komiksy a také jsem je chtěl tvořit. Vymyslel jsem nukleárního upíra z planety Morgoth a nazval ho Voivod. Když o Vánocích 1979 zahájil Sovětský svaz invazi do Afghánistánu, všichni se začali obávat eskalace války. Po zhlédnutí dokumentu o skladech jaderných zbraní a filmu Den poté stával se můj koncept více postapokalyptický.

V lednu 1983 jsme založili kapelu a hledali jméno. Já navrhl Voivod, kluci měli námitky, ale já jim vysvětlil koncept svého komiksu a všechny nás to chytilo.

Jak to, že jste skončil jako bubeník, a ne jako výtvarník?