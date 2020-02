Boudníkova genialita se skrývá v prasklinách

Je na každém, co si z atmosféry jednotlivých obrazů odnese. Zda surrealistickou abstraktní vizi, nebo konkrétní odraz skutečnosti. Lept Sedící akt z roku 1967 se blíží klasické figurativní tvorbě nejvíce. Barokní ženské křivky autor schválně předimenzoval tak, že z dálky vypadají jako náhodné vlhké skvrny na omítce.

Jako by měl v sobě skryté varování z toho, co přijde v budoucích časech. Grafika Stopy nástrojů (1961) už může mít výkladů více. Nejvíce připomíná krajinu zachvácenou požárem, také apokalyptickou vizi zániku biblických měst Sodomy a Gomory či potápějící se pirátský škuner na rozbouřeném moři.

Kouzlo Boudníkových děl tkví v tom, že enormně evokují lidskou imaginaci. Člověk se na ně nemůže dívat a mít neutrální postoj. Musí si zkrátka něco myslet. Na druhou stranu bylo autorovi vždy v podstatě jedno, jaký mají lidé na jeho díla názor. V návštěvní knize kdosi napsal, že vítr vane, kam chce. To je dobré vyjádření toho, co Vladimír Boudník vytvořil. Je to naprosto svobodné a ničím neomezené umění.