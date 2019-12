Ben Willikens prozkoumává prostor malířským štětcem

I když zobrazené interiéry působí velmi minimalisticky a stroze (s absencí jakéhokoliv lidského faktoru), nedá se rozhodně říci, že by působily nezáživně či nezajímavě. Velkoformátový akryl Prostor 1387 ukazuje vhled do salonu vily Tugendhat. Prosvětlený prostor se otevírá do okolní krajiny lemované bujnou zelení. Když před ním návštěvník galerie stojí, má pocit, že je součástí interiéru stavby. Má dojem, jako by stál uvnitř vily a díval se k horizontu.