Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

Luke Hobbs a zběhlý agent britské tajné služby Deckard Shaw dostali společnou zakázku na nalezení a zneškodnění tajné britské agentky, která údajně přešla do nepřátelského tábora. Ale všechno je jinak, což Hobbs i Shaw zjistí hned poté, co ji najdou. Hattie se totiž na vlastní pěst pokusila zastavit jistého pana Brixtona, který usiluje o vyhlazení poloviny lidstva, a sebrala mu něco, co k tomu dost potřebuje.

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw, USA 2019, akční krimi komedie, 134 min., režie: David Leith, hrají: Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba a další.

Je mi fajn s.r.o.

Monique vede společenství Emauzy poblíž městečka Pau. Po letech se zničehonic vrátí její bratr Jacques - budižkničemu, kterého zajímá jediné: jak zbohatnout. Takže spíš než o rodinné shledání tu půjde o střet dvou odlišných světů.

Je mi fajn s.r.o., Francie 2018, komedie, 103 min., režie: Benoît Delépine, Gustave Kervern, hrají: Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux, Xavier Mathieu a další.

Tlapková patrola

Kluk Ryder a jeho psí záchranářský tým představí výjimečné dlouhé epizody, ve kterých bude mít své místo a důležitý úkol každý z členů skupiny a jeho zvláštní schopnosti. Tedy požárník Marshall, technik Rubble, policista Chase, mechanik Rocky, vodní záchranář Zuma i letecká záchranářka Skye.

Tlapková patrola, USA 2018, animovaný, 70 min., režie: Charles E. Bastien

Slunovrat

Vyhořelý vztah Dani a Christiana možná spraví výlet do severní Skandinávie s partou kamarádů. V odlehlé vesničce se tu jednou za 90 let, na letní slunovrat, koná speciální slavnost. Mladí Američané si užívají bezstarostné prázdninové veselí v místě, kde slunce nikdy nezapadá. Vše se ale zvrtne, když je vesničané přizvou k rituálům, při kterých se místní ráj na zemi mění v čím dál děsivější peklo.

Slunovrat, USA 2019, horor, 146 min., režie: Ari Aster, hrají: Florence Pughová, Will Poulter, Jack Reynor, William Jackson Harper a další.