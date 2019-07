Radmila Hrdinová, Právo

Na Letních shakespearovských hrách vytvořil titulní roli v inscenaci Richard III. Letos na nich vystupuje ve dvojroli Antifola Efeského a Antifola Syrakuského v dravé i hravé slovensko-české inscenaci Komedie omylů, která měla premiéru v Bratislavě v roce 2017. Na Pražském hradu se bude hrát 7. a 8. srpna.

Režisér Roman Polák našel ke Komedii omylů inspiraci v němé filmové grotesce. Máte k ní vztah?

K němé grotesce mám velmi vřelý vztah, miluju Bustera Keatona řečeného Frigo. A jestli mi pomohla při ztvárnění Antifolů? V určitých momentech zcela jistě, i když to zní tak trochu generalizujícím způsobem, totiž že je to černobílé. Tím však rozhodně nemyslím, že by role byly černobílé. Ale ano, pomohlo mi to.

Komedie omylů je velmi akční inscenace a nabízí řadu skvostných pohybových gagů, prováděných s obdivuhodnou lehkostí. Za tou lehkostí ale tuším tvrdou práci. Jak moc je pro vás dvojrole Antifolů náročná?

Máte pravdu, je za tím velký objem práce. Speciální náročnost této dvojrole spočívá mimo jiné v tom, že je zapotřebí neustále si dávat pozor na tón hlasu i na určitý typ rekvizit. Musím si vzít tu správnou ke správné postavě a oddělit tím od sebe jednotlivé situace, protože přechody mezi nimi jsou velmi rychlé.

Je pro vás inspirativní živá hudba, kterou provozuje klavírista a skladatel Róbert Mankovecký přímo na jevišti v kontaktu s hereckou akcí?

Doufám, že se Róbert neurazí, ale myslím si, že dnes spíše my inspirujeme jeho, což se vyvinulo během repríz. Ale původní záměr byl jiný a fungovalo to.

Martin Šalacha a Robert Roth v Komedii omylů.

FOTO: Agentúra JAYproduction

S Martinem Šalachou, který vytváří dvojroli sluhů Dromiů, hrajete postavy dvojčat tak, že divák má pocit, že jsou na scéně skutečně čtyři herci místo dvou. Jak to děláte, abyste se v těch záměnách neztratil?

Neztratíme se, protože je to opravdu dobře nazkoušené.

Komedie omylů obsahuje téma záměny či ztráty identity. Je pro vás zajímavé?

Ztráta identity je pro mě strašně zajímavá, rozhodně zajímavější než její nalezení.

Jste typ expresivního herce s velkou šíří hereckého výrazu. Čím je pro vás komedie?

Komedie pro mě znamená velmi osvěžující hereckou psychohygienu, protože mě obsazují spíše do opačných žánrů. Dobrá komedie se pozná podle toho, že se v ní pozná divák, a když se v hledišti směje, uvědomí si, že se směje sám sobě.