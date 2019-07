Stanislav Dvořák, Novinky

Hlavní role dostali Lenka Krobotová, Eliška Křenková, Václav Neužil, Cyril Dobrý, David Novotný a Miloslav Pecháček.

Producent a režisér Viktor Tauš má za sebou oblíbené krimisérie Modré stíny a Vodníka. Další seriál, který natáčí pro Českou televizi, je o česko-vietnamské drogové scéně a protidrogových útvarech. Odehrává se v několika městech (např. Praha, Chomutov, Liberec, Broumy), dále v Polsku a v Německu.

„Minisérie Zrádci je doposud nejnáročnějším počinem mé dosavadní tvorby pro Českou televizi. Ve spolupráci s kameramanem Martinem Doubou, výtvarníkem Janem Kadlecem, kostýmní výtvarnicí Michaelou Horáčkovou Hořejší a hudebním skladatelem Petrem Ostrouchovem jsme pro Českou televizi realizovali minisérie Modré stíny a Vodník. Náš autorský tým se tentokrát rozrostl o režiséra Matěje Chlupáčka, který režíruje třetí a čtvrtou epizodu a na minisérii se také aktivně podílí jako koproducent,” řekl Tauš.

Cyril Dobrý v seriálu Zrádci

FOTO: Martin Douba

„Vedle příběhu samotného mě zasáhla především specifická pozice protidrogové policie mezi jinými policejními útvary. V drogové kriminalitě totiž de facto neexistuje oběť. Vařiči chtějí drogy vařit, dealeři je chtějí prodávat a narkomani užívat. Je to uzavřený kruh, který je ve svém smyslu šťastný až do chvíle, než ho naruší policie. Pro policisty toto představuje absenci satisfakce. Nikoho nepomstí, nedočkají se vděku… Daleko více než je tomu v jiných policejních útvarech, tito detektivové žijí z víry v dobro, čest, spravedlnost… V tomto smyslu jsou to pro mne novodobí rytíři,” dodal.

Jednou z hlavních postav je David (Cyril Dobrý), který se nechtěně stal informátorem protidrogového útvaru. Prozradil informace o česko-vietnamském obchodu s pervitinem, a zradil tak kamaráda Reného (Sláva Pecháček). Tím si způsobil, že po něm jdou mafiáni i policie současně.

Premiéra se připravuje na leden 2020.