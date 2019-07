Stanislav Dvořák, Novinky

Film je mnohem více latinskoamerický než stará verze z roku 1961, v rámci dnešních požadavků na korektnost by to ani jinak nešlo. Před 58 lety ještě hrála Portoričanku herečka ukrajinského původu Natalie Woodová a kápa portorického gangu Řek George Chakris a nikoho to neuráželo.

Anitu dnes hraje herečka italsko-portorického původu Arina De Bose. Má za sebou celou řadu muzikálů, hrála v produkcích jako Hairspray, Les Miserábles a Pippin. Zpěvačku Mary Wilsonovou ze skupiny Supremes ztvárnila v broadwayském představení Motown a podobně si zahrála i Donnu Summer v muzikálu Summer: The Donna Summer Musical. Je také držitelkou prestižní ceny Tony.

Ansel Elgort a Rachel Zeglerová (uprostřed)

Hlavní roli Marie hraje mladičká Rachel Zeglerová, kolumbijsko-americká začátečnice, která vyrůstala v New Jersey. V sedmnácti letech nemá s filmem téměř žádnou zkušenost, ale to nebylo rozhodující, role vyžadovala velmi mladou a dobře zpívající a tančící herečku.

Ansel Elgort

Tonyho hraje Ansel Elgort, mladík známý ze snímků Baby Driver, Aliance, Insurgent, Men, Women & Children nebo Hvězdy nám nepřály.

Rita Morenová

Postavu Valentiny si zahrála Rita Morenová, nejzkušenější herečka z celého ansámblu, která vlastní Oscara, Emmy, Tony i hudební cenu Grammy. Hrála v desítkách seriálů a filmů, jen namátkou Miami Vice, Burke's Law, Women on the House, Oz, Buddy Faro a Zákon a pořádek. Kuriozitou je fakt, že hrála vedlejší roli i ve staré verzi West Side Story v roce 1961.

Režisér Steven Spielberg ovšem tvrdí, že z tohoto filmu nevychází, protože točí novou adaptaci divadelního muzikálu. Scénář mu napsal Tony Kushner, který se důsledně drží reálií z roku 1957.

West Side Story byl původně divadelní muzikál skladatele Leonarda Bernsteina, který je zase variací na Shakespearovu hru Romeo a Julie.