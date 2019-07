Věra Míšková, Právo

Colette: Příběh vášně





Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let staršího pařížského literáta Willyho. Po svatbě je Colette katapultována do světa zářivých pařížských salonů. Inspirativní prostředí v ní probouzí kreativitu a spisovatelský talent. Píše první dílo ze série o Claudine, ovšem pod manželovým jménem. Úspěch udělá z Willyho slavného spisovatele a z manželského páru opravdové celebrity. Jenže emancipovaná Colette touží po uznání.

Colette: Příběh vášně Velká Británie/USA 2018, historické drama, 111 min., režie: Wash Westmoreland, hrají: Keira Knightleyová, Dominic West, Eleanor Tomlinsonová, Fiona Shawová, Aiysha Hartová a další.

Zlom





Když John propadne prasklým ledem jezera v Missouri, každého nad bezvládným tělem opouští veškerá naděje. Přes pochmurné předpovědi lékařů i vědců Joyce neztrácí víru a stane se inspirací i pro ostatní, kteří se začnou modlit za Johnovo uzdravení. Snímek je připomínkou, že víra a láska mohou přinést naději, a někdy dokonce i zázrak.

Zlom, USA 2019, drama, 116 min., režie: Roxanne Dawsonová, hrají: Chrissy Metz, Josh Lucas, Topher Grace, Mike Colter, Marcel Ruiz a další.