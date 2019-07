Portugalec Alves dělá americký pop art v Čechách

V Galerii města Kolína vystavuje své popartové práce portugalský výtvarník Paulo Jacinto Alves, který žije už šest let v Čechách. Jeho výstava, která trvá do 21. září, nese lakonický název Obrazy, Objekty. Popravdě řečeno, je to dost banální pojmenování, které vlastně o autorově tvorbě nic moc nevypovídá.