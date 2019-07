aš, Novinky

Popularitu mu získala spolupráce s rappery Nasem a Snoop Doggem a hlavně s Kendrickem Lamarem na ceněném albu To Pimp A Butterfly. U jazzového publika mu zajistilo slávu čtyři roky staré trojalbum The Epic, na němž naznačil podobu jazzu 21. století. [celá zpráva]

Washington na něm pracoval s rozsáhlými plochami, v nichž se snoubí jeho nástroj s elektronikou, rytmikou i sbory, a vytváří tak novou podobu jazzové fúze. Není divu, sám spolupracoval s předními představiteli jazzrocku Waynem Shorterem a Herbiem Hancockem i varhaníkem Geogem Dukem, který hrával u Franka Zappy, i s bubeníkem Billym Cobhamem.

Do Prahy se vrací po vydání alba Heaven And Earth, které vyšlo loni v červenci, tedy až po prvním pražském Washingtonově koncertu v Arše. Saxofonista na něm rozvíjí pojetí z trojalba The Epic, dál se snaží udržet přístupnost své hudby a ctí jazzovou tradici, když hraje Hub-Tones od trumpetisty Freddieho Hubbarda, které se snaží jen dát modernější tvar.