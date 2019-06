Ilja Kučera ml., Právo

Ne vždycky zní pražskou O2 arenou zcela dokonalý a bezchybný zvuk, ovšem v tomto případě tomu tak bylo. Členitá a bravurně vycizelovaná aranžmá písní v podání Knopflerovy desetičlenné kapely zněla jako z desky - čitelně, srozumitelně, dynamicky.

Devětašedesátiletý Knopfler dorazil do Prahy v rámci turné k aktuálnímu albu Down The Road Wherever, jehož dvě skladby doplnil štědrou dávkou vzpomínek na svou bývalou skupinu Dire Straits a průřezem svou následnou kariérou.

Mark Knopfler je na turné ke svému poslednímu albu.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Mark Knopfler je mistr svého řemesla.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Není rockový zpěvák v klasickém slova smyslu. K jeho projevu se spíše hodí přídomek vypravěč, ovšem naprosto sugestivní a neopakovatelný. Je vypravěč s nadmíru působivou barvou hlasu a výrazem muže, který o světě něco ví. Jeho kytara je pak kapitolou samou pro sebe díky naprosto charakteristickému a sotva napodobitelnému stylu hry.

Celek působí dojmem naprostého nepředstíraného nadhledu a klidu, pod nímž ovšem neustále tepe strhující napětí. Stotřicetiminutový koncert otevřela Why Aye Man z roku 2002 následovaná Corned Beef City a nadšeně přijatým hitem Sailing to Philadelphia.

Mark Knopfler nechal fanoušky na svůj koncert čekat trochu déle

FOTO: Milan Malíček, Právo

Pohled na pódium při koncertu Marka Knopflera.

FOTO: Milan Malíček, Právo

K vrcholům večera patřila snad nejkrásnější rocková milostná balada Romeo and Juliet ve fascinujícím pojetí celé desetičlenné party. Rozsáhlým monologem popsal frontman zrod jemné skladby Matchstick Man z aktuálního alba. Ale došlo i na momenty rockově vydatně našláplé, jako v případě On Every Street nebo Speedway at Nazareth.

Trojice přídavků se pak nemohla minout účinkem. Zahájily ji proslavené Money for Nothing, navázala melancholicky zpěvná Piper To The End a o definitivní tečku se postarala skladba So Far Away z alba Dire Straits Brothers in Arms.

Zní asi trochu jako klišé mluvit o nějakém koncertě jako o mimořádném, ale v tomto případě se skutečně jedná o prosté konstatování faktu. A to po všech stránkách.

Mark Knopfler O2 arena, Praha, 26. června

Hodnocení: 95 %