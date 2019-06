Stanislav Dvořák, Novinky

Skladba nemá nic společného se skupinou Queen. Freddie měl pouze pianistu, nikdo jiný v ní nehraje. Jde o jednoduchou verzi, kterou nahráli s producentem Davem Clarkem pro muzikálové album Time. Na stejném albu je také známá písnička In My Defence.

„Je to prostě jen Freddie a piáno, skutečně to ukazuje, jak úžasný byl zpěvák, jaký měl úžasný rozsah,” poznamenal Clark, který nahrávku našel po desítkách let.

Dlouho na skladbu myslel a snažil se ji někde objevit, ale nedařilo se mu to.

„Se zvukařem jsme prohledali všechno, nemohli jsme to najít. Teprve na konci roku 2017 jsme se o to pokusili ještě jednou a našli to, což bylo nádherné.“

Zpěvák Freddie Mercury je stále nesmírně populární.

FOTO: ČTK

Takových zapomenutých nahrávek je ale mnohem více. V roce 2017 vydali Queen různé rarity z letitých pásek ležících v archívu. Téměř ke každé písničce našli alternativní verze. „Hlavní vokál je pokaždé jiný a stejně tak většina kytarových partů a mnoho dalších instrumentálních detailů,“ popsala kapela.

Freddie Mercury chtěl dokonce natočit desku s Michaelem Jacksonem, ale nikdy ji nedokončili. Dema vznikla v roce 1983 v Jacksonově domácím studiu.

Dvě největší světové pop hvězdy 80. let se ale nedokázaly sejít a pak se na projekt zapomnělo.

„Byly to skvělé písničky, ale čas byl problém, měli jsme tehdy moc práce,“ uvedl Freddie podle knihy Mercury: An Intimate Biography of Freddie Mercury.