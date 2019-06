Věra Míšková, Právo

TVMiniUni: Zloděj otázek

Video

Trailer k filmu TvMiniUni: Zloděj otázek

O tom, co se stalo, když do TVMiniUni přestaly chodit otázky, i o tom, jak rodiče na děti často nemají čas, jak jim jdou jejich věčné otázky na nervy, a co by se stalo, kdyby se děti ptát přestaly.

TVMiniUni, Česko 2019, dětský, 80 min.režie: Jan Jirků, hrají: Pavel Liška, Barbora Poláková, Sebastian Pothe, Miroslav Krobot a další.

X-Men: Dark Phoenix

Video

Trailer k filmu X-Men: Dark Phoenix

Když X-Meni vyrazí na rutinní záchrannou misi na oběžné dráze, zdá se, že mají vše pod kontrolou. Ale zdání klame. Jean je zasažena neznámou smrtící kosmickou silou, která ji promění v jednoho z nejsilnějších mutantů. I s podporou ostatních X-Menů zápasí nejen se svou nestabilní silou, ale i s osobními démony. Navíc její myšlení začíná ovlivňovat tajemná postava, která přichází s nebezpečnými návrhy na využití její ničivé síly. Grey se mění v Dark Phoenix a stává se hrozbou pro celou planetu.

X-Men: Dark Phoenix, USA 2019, akční sci-fi, 114 min., režie: Simon Kinberg, hrají: Sophie Turnerová, James McAvoy, Jennifer Lawrenceová, Michael Fassbender a další.

Psí poslání 2

Video

Trailer k filmu Psí poslání 2

Milovaný pes Bailey má nový smysl života. Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňuje, a společně se vydají na místa, která si nedokázali ani ve snu představit. Tak začíná Baileyho dobrodružná cesta několika životy naplněnými láskou, přátelstvím, věrností a také několika fakt skvělými drbáními na bříšku.

Psí poslání 2, USA 2019, dobrodružná rodinná komedie, 108 min., režie: Gail Mancuso, hrají: Dennis Quaid, Marg Helgenbergerová, Betty Gilpinová a další.

Poslední večery na Zemi

Video

Trailer k filmu Poslední večery na Zemi

Film, který nás zavádí do fantaskních ruin provinčního města Kaili na jihovýchodě Číny, vrcholí více než 50 minut trvajícím záběrem-zjevením natočeným bez jediného střihu ve 3D. Poslední večery na Zemi staví na efektu a náladě více než na zápletkách a informacích, činí tak ale z dobrého důvodu: čím méně toho víme, tím méně toho zapomeneme.

Poslední večery na Zemi, Čína 2018, mysteriózní drama, 138 min., režie: Gan Bi, Wei Tang, Sylvia Chang, Meng Li, Jue Huang, Yongzhong Chen a další.

Lásky jedné plavovlásky

Video

Trailer k filmu Lásky jedné plavovlásky

Andula žije v internátě v městečku, kde na jednoho muže připadá deset žen. Touží po lásce, ale je nezkušená, snadno uvěří slibům a lichotkám. Prožije trapný večer ve společnosti tří obstarožních záložáků, až se konečně objeví ten pravý - mladý klavírista Milda. Když s ním stráví noc, je přesvědčena i o jeho citu. Vypraví se za ním do Prahy, ale když se seznámí s jeho rodiči, zjistí, že vše je jinak...

Lásky jedné plavovlásky, ČSSR 1965, romantický, 77 min., režie: Miloš Forman, hrají: Hana Brejchová, Vladimír Pucholt, Vladimír Menšík, Milada Ježková, Josef Šebánek a další.