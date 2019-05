Věra Míšková, Právo

Favoritka





Titulní postavou je lady Sarah, jediná opora královny Anny, poslední z rodu Stuartovců. Sarah má takřka neomezenou moc, ale posléze musí začít bojovat o královninu přízeň i své postavení s nečekanou soupeřkou, královninou sestřenicí Abigail, která poté, co její rodina zbankrotovala, přijela prosit o práci služebné.

Favoritka, USA, Irsko, Velká Británie 2018, historické drama, 119 min., režie: Yorgos Lanthimos, Olivia Colmanová, Emma Stoneová, Rachel Weiszová a další.

Psí domov





Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi je však silnější než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit domů. Cestou ji čeká mnoho dobrodružství, noví přátelé, ale i nebezpečí a nástrahy velkého neznámého světa…

Psí domov, USA 2019, rodinný, 92 min., režie: Charles Martin Smith, v českém znění: Jana Páleníčková, Robin Pařík, Terezie Taberyová, Regina Řandová, Jiří Krejčí a další

Robin Hood





Válkou zocelený bojovník Robin se vrací z křižáckých výprav, aby společně se svým maurským přítelem Malým Johnem povstal proti zkorumpované anglické vládě v akční podívané plné zběsilých bojů, epické válečné choreografie i nadčasové romantiky.

Robin Hood, USA 2018, akční dobrodružný, 117 min., režie: Otto Bathurst, hrají: Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewsonová, Jamie Dornan a další.

Narušitel





Teprve osmnáctiletý scenárista, režisér a kameraman David Balda napsal a natočil film na základě skutečného osudu svého dědečka, armádního pilota Vladislava Baldy a sám o něm říká, že to je „film o útěku za svobodou, o kontrastu mezi službou v armádě a láskou k létání.“

Narušitel, Česko 2019, drama, 90 min., režie: David Balda, hrají: Jiří Dvořák, Petr Kostka, Pavel Neškudla, Stanislav Zindulka, Veronika Arichteva a další.

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět





Medvěd Norm si v New Yorku užil chvíle slávy i průšvihy a zmatky. Hlavní úkol ho ale čeká doma. Chamtivá korporace začala těžit led jeho domova a Norm se odhodlá k bláznivému kroku. O osudu jejich cenného ledu rozhodne jedno velkolepé hokejové utkání. Sob do brány, lumíci do obrany, tuleňové na křídla a medvěd do útoku...

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět, USA/Indie 2018, animovaná komedie, 90 min., režie: Tim Maltby.

LEGO® příběh 2





Obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než obyvatelé města stíhají obnovovat. Boj za vítězství a obnovení harmonie zavede Emmeta, Hustěnku, Batmana a jejich přátele do vzdálených neprobádaných světů, včetně podivné galaxie, ve které je všechno jako v muzikálu.

LEGO® příběh 2, USA / Austrálie / Dánsko / Kanada 2019, animovaný rodinný, 107 min., režie: Mike Mitchell, Trisha Gum a další