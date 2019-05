Jaroslav Špulák, Právo

Rammstein: Rammstein





FOTO: Universal Music

Novinka německé skupiny Rammstein vyšla deset let po předešlém počinu. V základu je zvuk kapely pořád jasně rozpoznatelný. Na desce je ale patrné, že skupina hledala nové vyjadřovací prostředky, například sáhla k větší melodičnosti. Deska je to velmi dobrá.

O5 a Radeček: Dobrý zprávy





FOTO: BrainZone

Šumperská kapela O5 a Radeček vydává nové album po sedmi letech. Kolekce se jmenuje Dobrý zprávy a nese sérii velice pozitivních, lehkých a příjemně melodických písniček. Jsou mezi nimi i duety kapely s Celeste Buckingham, Sabinou Křovákovou a Voxelem.

Carly Rae Jepsen: Dedicated





FOTO: Interscope

Carly Rae Jepsen je kanadská zpěvačka, která přichází se svým čtvrtým albem. Zůstává na něm věrná popu. Pozvala si velké množství producentů a vytvořila spolu s nimi písně, které mají moderní relativně popový zvuk.

Lewis Capaldi: Divinely Uninspired to a Hellish Extent





FOTO: Virgin

Skotský písničkář Lewis Capaldi je velkou nadějí ostrovní scény. Má za sebou už řadu velkých koncertů, v létě přijede i na festival Colours of Ostrava. V jeho tvorbě se s popem mísí folk, především ale zaujme nádherně sytým hlasem.

The National: I Am Easy To Find





FOTO: 4AD

Americká alternativní kapela The National má už řadu let výborné renomé. Nové album je osmé v její diskografii. Formace na něm představuje šestnáct skladeb, které mají obrovskou vnitřní sílu a schopnost vtáhnout posluchače do svého uměleckého světa.

Naďa Válová, Michal Horáček, Bára Basiková: Černá





FOTO: Warner Music

Debutové album zpěvačky Nadi Válové představuje její hlasové dispozice v nejrůznějších polohách, k čemuž jí nádherné texty Michala Horáčka skýtají bohaté možnosti. Autorem hudby většiny písní je Petr Hapka, jedna je z pera Ivana Hlase. Dvě novinky složil Jiří Najvar a jednu Hynek Koloničný. Obě zpěvačky nazpívaly i společný duet Vidíš tu hvězdu? Producentkou desky je Bára Basiková.

Fat Old Donald: Toska





FOTO: Červený kůň

Druhá deska Fat Old Donald se žánrově hlásí k minimalismu a trochu netradičnímu post-rocku, kombinující nepravidelné rytmy a melodie s ambientními texturami v povětšinou dlouhých, rozvíjejících se skladbách o několika dějstvích. Hlavními tématy jsou melancholie a smutek.