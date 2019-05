Stanislav Dvořák, Novinky

I když část Woodstocku je známá z celovečerního filmu a z různých menších kompilací, nový projekt je mnohem ambicióznější, zachycuje každou notu, která tam zazněla, a navíc mluvené slovo.

Už v roce 1970 vyšly tři vinyly z Woodstocku, ale tam nemohlo být zachyceno všechno, podobně i box z roku 2009 vynechal řadu písniček nebo i celá vystoupení některých skupin. Woodstock 50 nevynechává nikoho, celkově by měl obsahovat 432 písní z Woodstocku, přičemž 267 oficiálně nebylo vydáno. Dohromady to dělá 36 hodin hudby, k nimž připojili ještě mluvené projevy, například o nebezpečných drogách, které tam někdo šíří. Zvukové záznamy doplňuje známý dokumentární film.

Woodstock

FOTO: Profimedia.cz

Nejskalnější fandové si mohou vychutnat celé koncerty The Who, Joea Cockera, Sly and the Family Stone, Crosby, Stills, Nash & Young a dále i skupiny, které nebyly ve filmu, ani na deskách (The Band, Creedence Clearwater Revival). Woodstock 50 je řazen chronologicky, od otevření programu v pátek až po legendární zakončení s vystoupením Jimiho Hendrixe v pondělí.

Janis Joplin

FOTO: Profimedia.cz

Podle producenta Andyho Zaxe se ještě nikdo nepokusil vydat projekt tohoto druhu v tak ohromném rozsahu: „Záznamy z Woodstocku nám dávají jedinečnou příležitost pro cestování časem. Mým záměrem je vzít lidi zpátky do roku 1969. A není mnoho koncertů, o kterých byste mohli použít takový argument.“

Monstrózní box by měl obsahovat taky kytarový popruh, repliku původního programu a další zajímavosti a bude stát zhruba 18 000 korun. Z praktických důvodů ale vyjdou i menší levnější verze (10 disků a 3 disky).