František Cinger, Právo

Kdy začíná a kdy končí práce dramaturga Světa knihy?

Je legrační, když si někdo myslí, že pracujeme jen čtyři dny, po které veletrh a literární festival probíhají. Příprava jednoho ročníku trvá rok dva, někdy i déle. Bez toho by se nepodařilo přivítat na jednom ročníku hned dva nobelisty, což je mimořádná věc. Svou úlohu v pozvání Maria Vargase Llosy sehrálo i doporučení od loňského portugalského hosta Antónia Loba Antunese, jemuž se tu líbilo.

Podobně to bylo s Hertou Müllerovou, která se přátelí s dalším naším loňským hostem Liaem I-wu, jenž jí nás doporučil. Důležitý je i její vztah s překladatelkou Radkou Denemarkovou.

Vaší zásadou je, aby přijížděli autoři, jimž u nás zároveň vycházejí překlady. Jak to dokážete?

Musíme na tom pracovat hodně dopředu. Oslovíme autora a on řekne: Jistěže, přijedu, proč ne? A my se domluvíme s velvyslanectvím jeho země, najdeme nakladatele i překladatele. Není to často jednoduché.

Třeba Mario Vargas Llosa vydal Volání kmene v nakladatelství Bourdon, v Garamondu román Zlobivá holka, Odeon uvedl knihu Pantaleón a jeho ženská rota. Letos mu ale vycházejí dva tituly v nakladatelství Argo, a sice Chvála macechy a Pětinároží. Všemu předcházela jednání se všemi nakladateli. Dneska už přemýšlím nad ročníkem 2021, kdy má být hlavním hostem Francie.

Guillaume Basset již pracuje na programu dalších ročníků Světa knihy.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

To je vaše otčina, narodil jste se v Lyonu. Jakou jste měl jako mladý muž ambici?

Být spisovatelem. Oba moji báječní rodiče byli učitelé a vedli mě k zájmu o literaturu.

K té kariéře vás měla nastartovat práce v Alliance française de Lyon?

Ne. Aliance je kulturní instituce podobná Francouzskému institutu sloužící k výuce francouzštiny, k poznávání kultury. Podílel jsem se na organizování čtení, návštěv a podobně. Mou pracovní aktivitou ale byla v sedmnácti letech účast na vydávání novin na škole a práce v Divadelním ateliéru v Lyonu. V Čechách žiju od roku 2008.

Dva roky jste strávil v Hongkongu. Proč právě tam?

Jel jsem tam už se zkušeností z pořádání Festivalu spisovatelů Praha, protože tam má žena odjela organizovat literární festival. Byla to podobná práce, kterou jsem dělal v Čechách s Michaelem Marchem a Vlastou Brtníkovou. Působil jsem tehdy jako zástupce ředitele pražského festivalu. Byla to specifická práce v mladém kolektivu a v přátelské atmosféře.

Obsahovala setkávání s velkými jmény světové literatury, s mentalitou arabských, italských nebo německých autorů. Někdy vládl docela zmatek, přitom jsem byl odpovědný za to, aby proběhl předem naplánovaný program. Musel jsem se naučit reagovat velice rychle.

V roce 2009, když jsem s Michaelem Marchem začínal, byli mými favority arabský básník Adonis a čínský nositel Nobelovy ceny Gao Xingjian. Velký dojem ve mně také zanechal Chuck Palahniuk.

Co se vám letos na veletrhu povedlo?

Opravdu není obvyklé, aby se na jedné akci sešli dva nobelisté. Navíc přijíždí i Alejandro Jodorowsky, jedinečný španělský autor Javier Cercas, současně i německý Kafkův životopisec Reiner Stach, Rakušan Robert Menasse. O Kunderově jubileu budou diskutovat Tomáš Kubíček, Jakub Češka, Polák Marek Bieńczyk a francouzský filozof Alain Finkielkraut.

Pořádáme workshop e-market, máme zájem o hudbu, o dětského čtenáře. Novými místy konání festivalu jsou Cafe Evropa i centrum DOX, v němž uvede Radka Denemarková výtečného irského prozaika Johna Banvilleho. A vystoupí tam Kafka Band Jaroslava Rudiše, který pokřtí desku s názvem Amerika. V Lapidáriu se představí básnická tvorba s řadou programů Sylvy Fischerové, Petra Krále, Petra Borkovce a dalších. Opravdu je z čeho vybírat.