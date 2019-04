Jaroslav Špulák, Právo

První singl z alba s názvem SOS bude zveřejněn už 10. dubna. Avicii (vl. jménem Tim Bergling) podle magazínu Billboard před smrtí dokončoval nové album. Zanechal po sobě sbírku téměř hotových skladeb s poznámkami, e-mailovou komunikací a textovými zprávami o hudbě. Jeho spolupracovníci kompozice dokončili.

Avicii spáchal loni v dubnu sebevraždu. Ve svém profesním životě vytvářel remixy, písně a produkoval alba. První singl Seek Bromance, vydaný v roce 2010, se dlouho držel vysoko v žebříčcích v několika zemích. O rok později vydal rovněž velmi úspěšný singl Levels a skončil tehdy na šestém místě nejlepší stovky DJ. Hudbu vytvářel v počítačovém programu FL Studio.

Avicii získal dvě ocenění MTV a dvě nominace na Grammy. Jeho největším hitem je Le7els, slavné jsou také Wake Me Up!, The Day a You Make Me.