Stanislav Dvořák, Novinky

Duo Konůpka–Pospíšil stálo původně za kapelou Navigators, která slušně rozvířila českou soul/funk/jazzovu scénu. Výjimečná sestava skončila v roce 2013 a nahradila ji skupina Android Asteroid.

Ta vydala desky jako Íkaros (nominováno na Ceny Anděl v kategorii hiphop) a Live, kterou točili v nahrávacím studiu Abbey Road Studios, kde před nimi pracovali Beatles, Deep Purple i Pink Floyd.

Na nové album si pozvali muzikanty zvučných jmen (Viliam Béreš a Jan Steinsdorfer – klavír, Marek Minárik – basa, Nèro Scartch – syntezátor, Lukáš Martinek – mix).

„Nové věci jsou dost jinde, než na co jsou naši fanoušci zvyklí. Už to není takový chill out. Chtěli jsme udělat jeden taneční track a začalo nás to bavit, takže tanečních songů je nakonec na desce víc,” řekl Tomáš Konůpka.

„Rozhodli jsme se vydat Amoebu na vinylu, protože CD je už loučící se médium a digitál je sice fajn, ale není to reálná věc. Vinyl navíc zažívá obrovský comeback, což je moc dobře. Analogové praskání desky plus zvuková kvalita, kterou dnešní technologie nabízí, to je prostě skvělá kombinace. Proto jsme rozjeli i Hithit kampaň, samotné nás totiž zajímá, kolik kusů vinylu si reálně lidé objednají. Samozřejmě víme, že gramofon nemá každý, a proto jsou k mání i odměny typu sítotisk od Pavla Fuksy, backstage pass na křest nebo třeba digitál týden před vydáním. Držitel této odměny bude mít možnost slyšet naše album jako první.”

Na crowdfundingovém Hithitu jsou v prodeji VIP vstupenky na křest, soukromý koncert nebo lístky na mezinárodní festival Mladí ladí jazz.