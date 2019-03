Stanislav Dvořák, Novinky

Koprodukční minisérie o panovnici Marii Terezii se dočká pokračování opět v režii Roberta Dornhelma. Manžela císařovny hraje Vojtěch Kotek.

Další historickou látku zpracovává snímek Emanuel Moravec - Anatomie zrady. Moravec byl původně legionář, stoupenec Masaryka. Za protektorátu ale obrátil a stal se ministrem. Z vlastence byl najednou zrádce národa. V roce 1945 spáchal sebevraždu. Hlavní roli dostal Marián Labuda mladší.

„My se snažíme přijít na to, jak k tomu může dojít, že vlastenec a vzdělaný člověk se stane člověkem, který totálně obrátí svůj život, a v co věřil, popře. Dá se do rukou nacistům,“ řekl režisér Biser Arichtev.

Zločiny z Prahy i Ostravy



Desetidílný kriminální seriál z dvacátých let minulého století se jmenuje Zločiny Velké Prahy. Hlavních rolí se ujali Jaroslav Plesl, Jiří Langmajer či Denis Šafařík.

Na Četníky z Luhačovic volně naváže série Četníci ze Znojma.

Vysoká hra je naopak krimi ze současnosti, kde si zahráli Richard Krajčo, Anna Fixová, Ondřej Vetchý či Miroslav Donutil. Jde o příběh policisty z protikorupčního útvaru.

Režisér Biser Arichtev

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Režisér Filip Renč zavede diváky do Brna v seriálu Hlava medúzy a dalším chystaným seriálem je Místo zločinu Ostrava s Pavlou Beretovou, Stanislavem Majerem či Karlem Dobrým.

„My jsme na začátku, mě na tom baví nejvíc nesnažit se být drsná, tlačit to, ale obyčejně žensky ustávat to mužské prostředí,“ řekla představitelka ambiciózní kriminalistky Pavla Beretová.

Herec je příběh z padesátých let. Talentovaný Stanislav Laník je herec-ochotník, který se chce prosadit, ale místo toho musí dělat údržbáře. Herec musí před všemi skrývat i svou sexuální orientaci a pod tlakem se zaplete s StB.

Protagonista filmu Pavel Batěk k roli uvedl: „Historie se opakuje, ať chceme nebo nechceme. Bohužel děláme úplně ty samé chyby. Mně to dává příležitost, abych se dozvěděl něco víc. Ta padesátá léta, já žasnu, co všechno lidi nevědí nebo nechtějí vědět.”

Film o léčiteli Šarlatán točí Ivan Trojan s polskou režisérkou Agnieszkou Holland. Léčitel Jan Mikolášek pracoval s bylinkami a údajně pomohl mnoha lidem, i když oficiální lékařské vzdělání neměl. „Jde o příběh člověka výjimečného, ale zároveň velmi nejednoznačného. Ví, že zachraňuje životy, umí pomoct lidem, ale zároveň si uvědomuje, že potřebuje pomoct i sám sobě. A ten svár v něm je další dramatickou linkou příběhu,“ domnívá se Ivan Trojan.

Z dokumentární tvorby se chystají třeba filmy Sametová FAMU o roce 1989, Rekonstrukce okupace 1968 a Nejkrvavější proces o Rudolfu Slánském.