jaš, Právo

„Nemohu být více nadšená z toho, že se mohu podělit o tuto část své dosavadní cesty a také o to, jak se ze všech sil neustále učím vážit si své pravdy. Pod dohledem mé sestry, mentorky a přítelkyně Oprah je tato kniha jednou z dosud mých nejnapínavějších kapitol života,“ uvedla osmatřicetiletá americká zpěvačka v prohlášení.

Stejně nadšená je partnerstvím i Oprah Winfreyová. „Věděla jsem, že má všechny ty zářivé kvality, které rozsvěcují hvězdy. Co je důležitější, Alicia si pod tlakem reflektorů a slávy uchovala skromného a krásného ducha. Jsem poctěna, že si pro svůj osobní příběh vybrala mou značku,“ vyjádřila se moderátorka a filantropka.

Kniha More Myself se prostřednictvím osobních vzpomínek ponoří do života zpěvačky. Obsahovat má také vzpomínky nejdůležitějších osob v jejím životě. Fanoušci se dočtou i o jejím dětství v New Yorku, její kariéře v hudebním průmyslu i o pokračující cestě za sebeobjevováním.

Alicia Keys, vlastním jménem Alicia Augello Cooková, se na hudební scéně pohybuje od roku 1995. Na kontě má šest studiových desek, jmenovitě Songs In A Minor (2001), The Diary Of Alicia Keys (2003), As I Am (2007), The Element Of Freedom (2009), Girl On Fire (2012) a Here (2016).

Kromě The Element Of Freedom a Here se další čtyři dostaly na první příčku amerického albového prodejního žebříčku Billboard 200. Letos v únoru byla moderátorkou slavnostního ceremoniálu předávání hudebních cen Grammy.