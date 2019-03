Stanislav Dvořák, Novinky

Výjimečný koncert se koná 27. července během festivalu v Českém Krumlově. Michael Jackson Symphony nabídne největší hity v aranžích Martina Kumžáka, Moondance Orchestra a Filharmonie Hradec Králové.

Kromě toho na festival přijede třeba vokální soubor Take 6, který fúzuje jazz, soul, funk a pop. Koncert Lenky Filipové, Brno Strings a hostů nabídne 1. srpna úpravy věhlasných skladeb pro klasickou kytaru, lidové písně, šansony a písně z nového alba české zpěvačky a kytaristky a sólisté z Broadwayských divadel Capathia Jenkins a Hugh Panaro s českými zpěváky představí 3. srpna projekt Broadway meets Broadway.

Veřejnoprávní Český rozhlas zatím rovněž nenásleduje příkladu britské BBC, kde se od Jacksona distancují. Jeho hudba už nezní např. na stanici BBC Radio 2.

„Michael Jackson nebyl nikdy za nyní diskutovaný trestný čin odsouzen. Chceme tedy především zvážit na jedné straně etický a morální aspekt celého případu, na druhé straně to, že tvorba Michaela Jacksona neoddiskutovatelně patří k odkazu popkultury a postava Michaela Jacksona jako autora a zpěváka – ať už byla jeho osobnost jakákoli – ovlivnila významně dějiny světové hudby,“ řekl mluvčí ČRo Jiří Hošna. O věci se podle něj ještě bude jednat.

Film čelí žalobě



Do ještě většího extrému než BBC šel producent seriálu Simpsonovi. Desítky let stará epizoda s hlasem Michaela Jacksona se nesmí vysílat. Bude stažena ze všech platforem kvůli obviněním zpěváka ze zneužívání dětí, uvedl server Rolling Stone s odvoláním na The Wall Street Journal.

„Zdá se jasné, že je to jediná možnost,“ sdělil nedávno producent James L. Brooks. Jde o epizodu, kde Michael Jackson nadaboval postavičku Leona Kompowského, pacienta psychiatrie, který si myslí, že je Jackson, a skamarádí se s Homerem.

Vše způsobil film režiséra Dana Reeda Leaving Neverland plný obvinění ze zneužívání chlapců, které ale zpěvákovi nikdo před soudem nedokázal. Správci dědictví Michaela Jacksona proti filmu protestovali, vydali vlastní tiskovou zprávu a zažalovali televizní společnost HBO.