Stanislav Dvořák, Novinky

Fonda měl být hlavním hostem Febiofestu. Hollywoodský veterán, který ztvárnil desítky rolí, hrál mimo jiné ve filmech Easy Rider (Bezstarostná jízda), Divocí andělé, Vítězové, Lilith, Vězeňské blues a 3:10 Vlak do Yumy.

„V rámci festivalu měl Peter Fonda naplánovanou masterclass pro veřejnost, která se tak ruší. Nicméně diváci si jeho filmy užijí, projekce filmů Bezstarostná jízda, Uleeovo zlato a Vězeňské blues se uskuteční v plánovaných termínech. Peteru Fondovi bude také předáno ocenění za celoživotní přínos kinematografii v zastoupení,” dodala mluvčí.

Festival zahájí 21. března film The Old Man and the Gun (Gentleman s pistolí) s Robertem Redfordem v hlavní roli. Jde o příběh starého lupiče gentlemana, který se rozhoduje, zda odejít na odpočinek, nebo se pokusit žít naplno. Cenu Kristián dostane na zahájení festivalu Jiřina Bohdalová. Stříbrnou medaili za přínos kinematografii udělil festival Febiofest Jiřímu Menzelovi.