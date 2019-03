Zemřel autor proslulé melodie z Pulp Fiction, kytarista Dick Dale

Kytarista Dick Dale, jeden ze zástupců amerického surfrocku z šedesátých let, zemřel ve věku 81 let. Proslulá byla hlavně jeho melodie Misirlou, která nečekaně zažila druhou vlnu popularity, když zazněla ve filmu Pulp Fiction desítky let potom, co surfrock vyšel z módy.