Stanislav Dvořák, Novinky

Soutěž Nespresso Talents vyžaduje, aby byly filmy ve vertikálním formátu (9:16). Probíhá od 7. února do 25. března 2019. Svá díla mohou lidé přihlásit na Nespresso.com/talents.

„Mezinárodní porota zvolí tři nejlepší filmy z 50 nominovaných, které budou volně ke zhlédnutí na adrese Nespresso.com/talents. Každý výherce získá nejenom finance na rozjezd své filmové kariéry, ale také exkluzivní pozvánku na světoznámý filmový festival v Cannes 2019, kde budou vybrané snímky formálně vyhlášeny 17. května 2019. Tři autoři vybraných filmů projdou v Cannes také mentoringem v rámci Semaine de la Critique,” slibují pořadatelé.

„Jídlo je zájem, který spojuje lidi na celém světě a který nese mnoho různých významů v závislosti na místě, kultuře i historii. Jídlo je mnohem víc než jenom to, co máme na talíři: je to směs vůní, barev, chutí a kultur. Může v nás vyvolat vzpomínku na konkrétní místo nebo výjimečný den. Může být připraveno podle ručně psaného receptu, který se v rodině dědí z generace na generaci. Odráží se v něm trh, kde byly suroviny nakoupeny, farma, kde byly vypěstovány, nadšení pěstitele i inspirace kuchaře,” vzkazují soutěžícím.

Česká porota vybere 3 vítězné filmy, jejichž vyhlášení se uskuteční na 54. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary 2019. Autor vítězného snímku vyhraje 3000 eur, tvůrci videí na 2. a 3. místě pak obdrží výhru ve výši 1000 eur.