Roma, Favoritka, Zelená kniha i Mercury. Oscary rozdají v noci na pondělí

Černobílé drama z Mexika 70. let Roma, komediální drama Favoritka, které se odehrává v kulisách britského královského dvora počátku 18. století, či romantický režijní debut herce Bradleyho Coopera Zrodila se hvězda jsou alespoň co do počtu nominací favority letošního udílení cen americké filmové akademie Oscar.