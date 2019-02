Milan Vojtek, Petr Janiš, Právo

Peníze na ni má jihomoravské město sehnat do konce dubna, jde o desítky milionů korun. Jde o podmínku nového vedení Prahy, aby se do Krumlova obrazy na kratší čas vrátily. Strávily zde čtyři desítky let.

Bez opravy není možné v zámku cenné dílo vystavit, nebylo by možné jej pojistit. Výstavní prostory musejí mít trvalou teplotu v rozmezí 18 až 20 stupňů, vlhkost mezi 45 a 55 % a také zabezpečení objektu.

„Záležitosti se musí zhostit město Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj a ministerstvo kultury. Už v této věci jednáme, abychom do dané lhůty byli schopni dát vyjádření,“ řekl starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09). Stavební úpravy by chtěl zajistit ještě letos. S Prahou hodlá starosta vzhledem k investicím do zámku dohodnout delší výstavu. „Jednáme o zápůjčce na nejméně pět let. Chtěl bych, aby se ve smlouvě objevila opce na možné prodloužení o dalších pět let,“ dodal starosta.

Slovanská epopej ve Veletržním paláci.

FOTO: Petr Horník, Právo

V Praze by takovou dohodu museli schválit zastupitelé. Praha návrhem dočasného umístění celé epopeje v Moravském Krumlově smírně vykročila k řešení svých sporů s jedním z dědiců Alfonse Muchy, Johnem Muchou. „Hádat se a soudit kvůli ní je ostuda a nesmysl. Proto jsme začali se všemi stranami vstřícně jednat a já doufám, že brzy dojdeme k rozumnému řešení,“ uvedla pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě).

Radní Právu sdělila, že je s Johnem Muchou v intenzivním kontaktu a že Mucha, který byl ostře proti nedávnému vývozu obrazů na Dálný východ, proti Moravskému Krumlovu nic nenamítá.

Varianta stálého umístění

„Na právnících je zbytek, aby došli k dohodě a soudní spor ukončili,“ doplnila Třeštíková. „Mám pocit, že existuje mnohem pozitivnější duch, který respektuji. A reaguji už v tom smyslu, že jsem před dalším soudním řízením požádal svoje advokáty, aby to odložili,“ potvrdil Mucha svůj postoj ČTK.

Umístěním epopeje na moravskokrumlovském zámku by Praha získala čas. V minulém volebním období se nejprve najisto rozhodlo, že pro epopej bude postavena nová galerie na Těšnově, aby se vzápětí rozhodnutí změnilo na stavbu za stovky milionů korun u secesního Lapidária Národního muzea na Výstavišti.

Jsou však pochybnosti, zda je přístavba k Lapidáriu spojená se stavebními zásahy do podzemí vhodná. Třeštíková toto řešení, jež pro epopej prosazovala exprimátorka Adriana Krnáčová (ANO), zcela nevyloučila.

Jeden z obrazů cyklu Slovanská epopej ve Veletržním paláci

FOTO: Petr Hornik, Právo

„Výstaviště je dál variantou stálého umístění, které budeme řešit a zvažovat všechna pro a proti,“ reagovala na dotaz Práva Třeštíková.

Do konce loňského roku bylo devět obrazů Muchovy epopeje na brněnském Výstavišti, jedenáct v pražském Obecním domě. Pak je správce – Galerie hl. m. Prahy – uložil do depozitáře. Cestovat cyklus v dohledné době nikam nebude.

„V tuto chvíli se neplánuje, že by byla Slovanská epopej vystavována mimo ČR,“ sdělila Právu mluvčí pražské městské galerie Michaela Vrchotová.

V Moravském Krumlově byly obrazy vystaveny od roku 1963 do podzimu 2011, kdy je Praha nechala odvézt do Veletržního paláce.