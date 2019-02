Novinky, ČTK

Zprávu o úmrtí herce a dabéra přineslo i Divadlo Radka Brzobohatého na svých facebookových stránkách. „Tato zpráva nás velice zasáhla. Petře, budeme vždy vzpomínat s láskou. Nikdy nám nepřestanete chybět,” stojí ve zprávě. Serveru Blesk.cz informaci potvrdila hercova dcera.

Petr Oliva vystudoval v polovině 60. let herectví na DAMU a po několika divadelních angažmá zakotvil na dvacet let v pražském Divadle E. F. Buriana, kde vystupoval až do roku 1991. V poslední době hostoval například právě v Divadle Radka Brzobohatého.

Ve filmu debutoval postavou odbojáře Víti v dramatu Atentát Jiřího Sequense z roku 1964. Filmu se však příliš nevěnoval, více působil v televizi. K vodění byl například i v seriálech Třicet případů majora Zemana, Okres na severu či Sanitka.

Petr Oliva daboval Lewise Collinse, který v seriálu Profesionálové hrál Bodieho.

FOTO: Profimedia.cz

Nejvýrazněji se do povědomí diváků zapsal jako úspěšný dabér. Byl českým hlasem Pierra Richarda, kdy jej česky namluvil v desítkách filmů. Jeho hlas se stal velmi populární i díky britskému seriálu Profesionálové, kde namluvil jednu z hlavních postav, tajného agenta Bodieho, kterého ztvárnil Lewis Collins.