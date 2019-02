Jaroslav Špulák, Právo

Třetí album pražské čtveřice Gaia Mesiah podobnou situaci nabízí. Zatímco na pódiích je tato ze tří čtvrtin dívčí skupina razantní a nespoutaná, v písních na nové desce dala společně s producentem a zvukovým inženýrem Amakem Goldenem přednost pevnému a čitelnému zvuku, který jí ve výsledku dává uvěřitelnou tvář. Svou faktickou koncertní agresivitu na něm ctí skrze příjemně syrový sound i tažný a v dobrém smyslu slova drzý zpěv Marky Rybin. Pro někoho to může být málo, jako řešení stavu věcí je to nicméně ideální.

Album Excellent Mistake je pestré. Kapela si na něm pohrála nejenom s aranžemi, nýbrž i s dynamikou, náladami písniček i žánrovými inspiracemi. Hip-Hop je ovanuta prvky latinskoamerické hudby, CocoJim je souběhem více hudebních vlivů, Dawn Of My Life v sobě má vyváženou dávku reggae, Království a Tam to všechno je (ve které hezky zní akustická kytara) zase disponují českými texty. Ty sice přece jenom soundu ubírají tlak, ve výsledku je nicméně vše podáváno se samozřejmostí, lehce a plynule.

Čtveřice se na desce umí v jistých úsecích skladeb pořádně rozjet, pak zklidnit, posléze zase rozvibruje emoce. Všechny ty zlomy přitom nepůsobí dojmem, že by vznikly jenom kvůli tomu, aby v písních byly pro zajímavost. Je v nich přirozené potěšení.

Hudebně je to nejvyspělejší album skupiny Gaia Mesiah. Přidala na něm k dobru i práci s vokály, takže už všechen zpěv není jenom na pronikavém projevu Marky Rybin. Zajímavé přitom je, že se jako vokalista přidal i australský baskytarista Josh Stewart, který se v minulosti té úlohy milerád vzdával.

Excellent Mistake je album, ke kterému se bude fanoušek rockové hudby rád vracet. Má i příjemnou délku (byť by mu ještě dvě písně navíc slušely) a spád, který je dán dobrým řazením skladeb. Především je ale profilem kapely, která dala své existenci nový smysl.

