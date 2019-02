Národní divadlo chce být Ligou mistrů

Nové vedoucí osobnosti operních souborů představil novinářům ředitel pražského Národního divadla (ND) Jan Burian. Jsou jimi Nor Per Boye Hansen, který se od nové sezony ujme funkce uměleckého ředitele Opery ND a Státní opery, a německý dirigent Karl-Heinz Steffens, jenž se od srpna stane hudebním ředitelem Státní opery (SO).