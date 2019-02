Stanislav Dvořák, Novinky

Představení používající náboženské symboly mohou vyvolat prudké negativní reakce. Kardinál Dominik Duka třeba podal žalobu na Centrum experimentálního divadla kvůli hrám chorvatského režiséra Olivera Frljiče Naše násilí a vaše násilí a Prokletí. Ve hře Naše násilí a vaše násilí Ježíš znásilňuje muslimskou ženu a herečka si vytahuje z přirození českou vlajku, v Prokletí je zase socha připomínající papeže Jana Pavla II. se ztopořeným penisem.

„Na příkladu Terminátora nebo Burtonova Batmana vidíme, že druhé díly mohou předčít své předchůdce. Kde jinde tedy uvést Bibli 2 než v údajně nejateističtější zemi světa, a kdy jindy než v době, kdy bychom zatraceně potřebovali, aby se Bůh vrátil?“ vzkazují v nadsázce divadelníci.

„Originální Bible vyšla v době, kdy nejpopulárnějším médiem byla kniha. Došlo nám, že má-li být Bible dvojka stejně úspěšná, musíme i my využít nejpopulárnější formu dnešní doby. A proto je Bible 2 sitcom,” vysvětlila dramaturgyně Natálie Preslová.

Nový seznam hříchů



„Dvojka vyjasní některé věci z prvního dílu. Vrátí se vaše oblíbené postavy, ale poznáte i zcela nové. Čeká vás zcela nový seznam věcí, které nesmíte dělat, nebo shoříte v pekle. Budete se smát, budete plakat, budete je milovat.”

„V inscenaci Bible 2 se zamýšlíme, proč se označujeme za nejateističtější národ na světě, ačkoliv to prokazatelně není pravda. Možná máme pocit, že nějaký duchovní svět vůbec nepotřebujeme, a když občas ano, najdeme podivnou křesťanskou ruinu, ve které se na gauči válí opilý Bůh, kolem pobíhá Jaroslav Dušek a čte Čtyři dohody, zatímco mu Jolanda vykládá karty. V Bibli dvojce chceme ten bordel trochu uklidit,” vysvětlil režisér Janek Lesák.

„Náš příběh začíná dnes. Bůh se probouzí se strašlivou kocovinou a zjišťuje, že několik tisíc let zaspal. Co asi řekne, až uvidí, co jsme udělali s jeho planetkou?”