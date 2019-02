Věra Míšková, Právo

Po čem muži touží





Karel Král je trochu šovinista, ale sympaťák, na kterého ženy letí. Jednoho dne však dostane výpověď, bývalá manželka a dcera ho naštvou, neznámá žena mu nabourá auto, zkrátka Den blbec. Karel vyřeší problémy po chlapsku, opije se a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože ty to mají v životě snazší. Ráno Karel zjistí, že jeho přání bylo vyslyšeno...

Po čem muži touží, Česko 2018, komedie, 95 min., režie: Rudolf Havlík, hrají: Jiří Langmajer, Anna Polívková, Táňa Pauhofová, Matěj Hádek a další.

Úžasňákovi 2







Hvězdou je tentokrát Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to těžká změna o to víc, že si nikdo neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka.

Úžasňákovi 2, USA 2018, animovaný/dobrodružný, 118 min., režie: Brad Bird

Venom





Novinář Eddie se pokusil odhalit zločiny zakladatele Nadace pro život Carltona Drakea, což ho stálo kariéru i vztah se snoubenkou Anne. Při vyšetřování Drakeových experimentů naváže Eddie nechtěně symbiózu s mimozemským organizmem Venomem, který mu propůjčí nadlidské schopnosti. Pro Eddieho je Venom sice smrtelně nebezpečný, avšak moc, kterou mu symbiont propůjčuje, je opojně osvobozující.

Venom, USA 2018, Akční sci-fi, 118 min., režie: Ruben Fleischer, hrají: Tom Hardy, Michelle Williamsová, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott a další.

BlacKkKlansman





Na začátku sedmdesátých let minulého století se Ron Stallworth rozhodl rozšířit řady coloradské policie a stal se prvním Afroameričanem v tomhle sboru. Jeho přijetí mělo zacpat pusu čím dál naštvanější černošské komunitě. Nadřízení uklidili Rona do archívu, ale jeho ambice byly větší. Soustavným tlakem na nadřízené se mu podařilo proniknout až do Ku-klux-klanu.

BlacKkKlansman, USA 2018, životopisný, 134 min., režie: Spike Lee, hrají: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrierová a další.

Půlnoční láska





Sedmnáctiletá Katie je plná životního optimismu, ale od dětství se musí úzkostlivě vyhýbat slunečnímu světlu, protože trpí vzácným onemocněním, při kterém je pro ni světlo smrtelné. Během dne je nucena setrvávat doma, až po setmění se její svět otevírá. Když potká Charlieho, kterého již celé roky tajně obdivuje, své onemocnění před ním skrývá.

Půlnoční láska, USA 2018, romantický, 91 min., režie: Scott Speer, hrají: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Paul McGillion a další.