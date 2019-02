Radmila Hrdinová, Právo

Dvanáct mužských hlasů obsáhne svým rozložením od vysokého kontratenoru po profondní bas celé zvukové spektrum umožňující tělesu interpretaci širokého repertoáru. Koncert Then and There, Here and Now (Tedy a tam, tady a teď) pojal Chanticleer jako průřez hudbou od renesanční polyfonie po současnost, řada skladeb byla napsána přímo pro něj.

V motetech a madrigalech Orlanda di Lassa, Palestriny, Byrda či Gibbonse předvedli pánové dokonalou techniku, intonaci a sezpívanost. S citlivou muzikalitou dokázali i z drobného Arcadeltova madrigalu udělat zážitek. Nádherně v jejich podání zaznělo i Salve Regina představitele mexického baroka Antonia de Salazara. Vrcholem koncertu byla interpretace soudobých skladeb. Náročnou harmonii i hlasové polohy zvládají pěvci s brilantní lehkostí. Jejich hlavní devizou je schopnost i bez dirigenta cítit tektoniku každé skladby, vynést jednotlivé fráze, a přitom vnímat souvislost celku.

Smysl pro swing



Průzračnost sopránových kontratenorů, barevnost tenorů a sametovost basů dodává jejich interpretaci plasticitu a barevnost orchestrálního zvuku.

Druhou část koncertu otevřel sbor „dárkem“ pro pražské publikum: Janáčkovým sborem Kačena divoká se snahou o precizní výslovnost a náladu skladby, byť do obsahu textu se zcela ponořit nedokázali.

Ve druhé půli zněl převážně populárnější repertoár, nicméně i v Gershwinově skladbě Summertime či známém standardu Bei mir bist du schön předvedl sbor smysl pro swing, hravost a v následných spirituálech i obrovskou spontaneitu. Ačkoli z jejich vystoupení vyzařuje mimo jiné i radost z kontaktu s publikem, nedělají z koncertu zbytečně show, na prvním místě je vždy soustředění, dokonalá hudební interpretace a prožitek každé skladby.

Krásně v jejich podání zazněly i Tři mužské sbory op. 45 Richarda Strausse. Jen pokus o stylovou interpretaci romské lidové písně Járba, máréjárbä vyšel až příliš akademicky, tato hudba vyžaduje přece jen drsnější hlasovou techniku i pěveckou živelnost. Chanticleer zvedl opět vyprodanou Dvořákovu síň ze sedadel a potlesk byl bouřlivý. Právem, neboť tento sbor si už čtyři desetiletí udržuje špičkovou kvalitu.

Celkové hodnocení: 90%