Jindřich Göth, Právo

H. P. Lovecraft, jeho život a jeho dílo je dodnes fascinující. Byl to nerudný a i podle vlastního soudu nepříliš vzhledný samotář z amerického města Providence. Byl vášnivý obdivovatel díla Edgara Allana Poea a svými texty nevědomky defi noval tvář hororové literatury dvacátého století, k níž se dodnes hlásí nejen spisovatelé (za všechny zmiňme například Stephena Kinga), ale třeba i rockové a metalové kapely, které Lovecraftovy horečné děsivé vize rády zpracovávají ve svých skladbách. Viz třeba písně The Thing That Should Not Be nebo The Call of Ktulu od skupiny Metallica.

Noční oceán se spíše než Lovecraftovým dílem zabývá jeho mnoha tajemstvími zahaleným osobním životem.

Šlo o kontroverzní osobnost se sklony k misantropii a antisemitismu. Byl sice ženatý, ale vzhledem k tomu, jak nepatrný prostor v jeho díle dostává ženský prvek, se dodnes spekuluje, zda nebyl latentní homosexuál.

Udržoval milostný poměr

Paul La Farge má v tomto ohledu jasno. Lovecraft byl gay, jenž udržoval milostný poměr s americkým antropologem a historikem Robertem Barlowem.

Existuje o tom spisek zvaný Erotonomicon, což je zjevná narážka na Lovecraftovu rovněž fiktivní knihu Necronomicon.

Celý Noční oceán je prodchnut odkazy nejen na Lovecraftovo dílo, ale také na práci autorů jako jsou Robert Bloch, podle jehož knihy Psycho natočil Alfred Hitchcock jeden ze svých nejskvělejších filmů, Robert E. Howard, stvořitel postavy Barbara Conana a mnohých dalších spisovatelů. Bohužel ale více než propojenou síť sofistikovaných odkazů a narážek už kniha nenabízí.

La Farge se utápí v úmorném vysvětlování a v odbočkách, lepí k sobě několik dějových linek, které spočívají v tom, že postavy do detailu vzpomínají na svůj dosavadní život. Je to ale těžkopádně čtení. Sice je znát, že si autor o objektu svého zájmu zjistil dost, ale nedokázal výsledku vtisknout čtivou formu.

Lovecraft jako kdyby mu sloužil jen jako vějička, vábnička na fanoušky jeho díla.

Jim především je román určen, hlavně oni porozumí všem narážkám. Ale když si je všechny doplní jako do křížovky, zjistí, že o nic víc v téhle knize nešlo.