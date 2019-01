Jan Šída, Právo

Z výtvarného hlediska je Kupčíková experimentátorkou s netradičními materiály, hledačkou nových cest a objevitelkou originálních forem zobrazení. A přitom jí k vytvoření obrazu stačí tenká černá linie na bílém podkladu. Ke zvýraznění některých prvků doplňuje barevnou bipolárnost červenou barvou.

Ovšem nedá se rozhodně říci, že by rezignovala na klasickou barevnost. Spíše ji užívá tam, kde to má podle ní smysl. To je případ sgrafita ve smaltu Květinová z roku 2016. Dívčí černobílý portrét doplňuje barevný věnec na dívčině hlavě a šperky na jejích rukou a krku. Jako klenot působí modré oči, které svítí pod černou škraboškou.

Funkční hodiny na čele dámy nejsou jen mechanickou nadstavbou díla, ale i symbolem pomíjivosti krásy. Stroje času výtvarnice využívá často, mnohde i s pohyblivým kyvadlem.

Není to jediná zvláštnost, kterou skrývají její práce. Protože pracuje s ženskou tělesností a její erotickou silou, využívá fragmenty skutečného lidského těla. Do obrazů vkládá chloupky z intimních partií žen i mužů, ze kterých vytváří nejen vlasy figur, ale skládá z nich i celé linie. Stejným způsobem pracuje i s diamanty či křišťálem.

V díle Odpočívající žena s pihou na prsou a medvědem (2016) rozšířila materiálové spektrum i o chlupy tří berounských medvědů jako poselství městu, které má to zvíře ve znaku, ale i coby hold animální síle.

V knize v galerii většina příspěvků návštěvníků oceňovala novátorský přístup Kupčíkové i netradiční výtvarné postupy. Nikdo jí nepodezříval z prvoplánové snahy o zviditelnění.