Stanislav Dvořák, Novinky

Jak byste popsala svou hrdinku?



Kačka je taková normální holka, která touží po rodině, po partnerovi, ale hledá to na blbých místech. Je taková trošku pesimističtější, ale ke konci se to mění.

Vám se nějak hromadí role, kde holku zneužívá ženáč?

Myslíte jako Chvilky? Jo, tam taky začínala se ženáčem. Asi se mi to nahromadilo, no. Ani mi to nedošlo (smích).

Jak jste si sedly s kolegyněmi z Žen v běhu?

S Terezkou Kostkovou jsme se znaly z filmu Bezva ženská na krku a se Zlatou a Verunkou jsme se neznaly. Ale znám hodně lidí z Dejvického divadla, kde je Verunka v angažmá, a já s nimi hraju v představení Honey. Takže kdykoliv jsme se bavili o Verunce, tak všichni říkali, že si určitě sedneme. Hned první den na place jsme věděly, že budem nerozlučná dvojka.

Ženy v běhu

FOTO: Cinemart

Baví vás romantické zápletky?

Mám ráda britské filmy jako Láska nebeská a baví mě to mixovat. Mám ráda i drama a potom si zkusit komedii, je to takové odlehčení. Taková oddechovka. Baví mě obojí.

Vladimír Polívka trénuje Zlatu Adamovskou, Terezu Kostkovou, Veroniku Kubařovou a Jenovéfu Bokovou.

FOTO: CinemArt

Nechtěla byste nějakou hroznou zlou postavu?



Jasně že jo!

Ale to vám nikdo nedá...

To mi nikdo nedá. Já už jsem se takhle vtipně hádala s jedním režisérem. A říkala jsem mu, ať mi dá tu druhou, tu svini, a on na to, že mám moc hodné oči. Já jsem říkala, že to dokážu zahrát, ale nevěří mi.

V komedii Ženy v běhu pořád běháte, jak je to ve skutečnosti?

Já a běhání? Jako vůbec. Zkoušela jsem to, mám kamarády, kteří běhají a vždy říkají, že si dobře vyčistí hlavu, což bych potřebovala. Tak jsem to zkusila a vůbec to nejde. Musí to být příjemné, když překonáte první měsíc dřiny, ale mě to nějak nebaví.

Mám ráda jógu nebo se jdu vytancovat, ale když jsme natáčely, tak jsme pořád popobíhaly a už jsem tomu trošku přicházela na kloub. Tak třeba mě to v budoucnu chytne.