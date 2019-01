Věra Míšková, Právo

Jako první vstoupí 10. ledna do kin Cena za štěstí, kterou napsala a natočila Olga Dabrowská, spoluscenáristka Samotářů a režisérka vztahového filmu Kuličky. Je opět hlavně o vztazích několika lidí, kteří cestu ke štěstí kdesi ztratili a pokoušejí se ji znovu najít.

Jiří Dvořák hraje pilota ve snímku Narušitel, který 24. ledna představí teprve osmnáctiletý scenárista, režisér a kameraman David Balda. Napsal a natočil ho na základě skutečného osudu svého dědečka, armádního pilota Vladislava Baldy, a sám o něm říká, že to je „film o útěku za svobodou, o kontrastu mezi službou v armádě a láskou k létání“.

O ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti, je komedie Ženy v běhu debutujícího režiséra Martina Horského, v níž přijala role herecká esa Zlata Adamovská či Ondřej Vetchý a která bude mít premiéru 31. ledna. Adamovská hraje ráznou matku tří dcer, která rozhodne, že všechny společně splní poslední přání manžela a otce zaběhnout maraton.

Trasu si rozdělí a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce...

Na střeše s Aloisem Švehlíkem

Začátek února přinese jeden z nejočekávanějších filmů roku. Jiří Mádl natočil autorské drama Na střeše, v němž osud svede dohromady starého profesora, rozzlobeného na moderní svět, s mladým Vietnamcem, který se ocitl v zoufalé situaci. Film, který nabídl životní roli Aloisi Švehlíkovi, přináší třecí plochy, tragikomické situace, ale i překvapivé nápady a řešení.

Léto s gentlemanem prožijí diváci v polovině zimy, 14. února. Jaromír Hanzlík zavzpomínal na své slavné Léto s kovbojem, sám si napsal scénář a v něm pro sebe titulní roli gentlemana, který vnese jiskru do omšelého manželství jisté dámy. Režie se ujal dosud výhradně televizní režisér Jiří Adamec, do rolí gentlemanem postiženého manželského páru obsadil Alenu Antalovou a Igora Bareše.

S nadějemi očekávaná je černá komedie scenáristy Petra Pýchy a režiséra Vladimíra Michálka Úhoři mají nabito o partě chlapů (Oldřich Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jiří Vyorálek a Patrik Holubář), pro které se hra na URNA (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z nudných životů.

Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturní domy a do svých her zatahují nic netušící okolí. Vše jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Do kin přijde film 21. února.

Skleněný pokoj a Teroristka

Také březen nabídne velmi ambiciózní projekt. Július Ševčík natočil Skleněný pokoj, milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem ikonického architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat. Ve filmu s mezinárodním obsazením hrají Carice Van Houtenová, Hanna Alströmová, Karel Roden, Roland Møller, Karel Dobrý či Zuzana Fialová. Premiéra bude 14. března.

Hlavní postavě filmu LOVEní režiséra Karla Janáka, který vstoupí do kin 21. března, sice uteče ženich přímo od oltáře, ale ona se s pomocí živelné kamarádky vrhne do randění, aby našla novou lásku. V hlavní roli představí Ester Geislerovou, v dalších Jakuba Prachaře, Martina Písaříka, Veroniku Žilkovou, Jaroslava Plesla či Ondřeje Malého.

Scenárista a režisér úspěšné Teorie tygra Radek Bajgar napsal a natočil Teroristku, černou komedii o vážných věcech. Její hrdinka, učitelka v důchodu (Iva Janžurová), se rozhodne realizovat to, co nás sice občas napadne, ale hned tu myšlenku zapudíme: sežene si zbraň a namíří ji na strůjce zla. Teroristka vstoupí do kin 4. dubna.

Pro děti se na týž den chystá animované Velké dobrodružství Čtyřlístku a Kristina Nedvědová připravuje na 9. května svou režijní prvotinu, komedii Sněží! s Petrou Nesvačilovou, Vandou Hybnerovou a Alenou Mihulovou v hlavních rolích.