Stanislav Dvořák, Novinky

Collins se proslavil hity jako You Can't Hurry Love, Against All Odds (Take A Look At Me Now), One More Night, Two Hearts, Another Day In Paradise, I Wish It Would Rain Down nebo Dance Into The Light. Za celou kariéru prodal přibližně 100 miliónů alb a mnohokrát objel svět. Poté se rozhodnul odejít na odpočinek.

„Myslel jsem si, že budu v klidu odpočívat,” říká Phil o svém návratu, „ale díky fanouškům, mé rodině a podpoře některých mimořádných umělců jsem znovu objevil svou vášeň pro hudbu a koncertování. Nastal čas si to všechno zopakovat a jsem opravdu nadšený. Přijde mi to jako správná věc.“

Od art-rocku k popíku



Bubeník a zpěvák Phil Collins původně hrál v britské kapele Genesis, která vznikla v roce 1967 a tehdy zaujala velmi osobitou progresivní hudbou s art-rockovými prvky.

Collins se později vydal na sólo dráhu (debutoval v roce 1981 albem Face Value s hitem In The Air Tonight) a výrazně pozměnil styl směrem k mainstreamovému popu. Vždy ale miloval také klasický americký soul a natočil několik coververzí - nejslavnější je dodnes hit You Can't Hurry Love.