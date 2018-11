Novinky, ČTK

„Byl to skvělý táta,” uvedl režisérův syn Nicolas Roeg Jr. „Letos v srpnu oslavil své devadesáté narozeniny,” dodal. Žádné další podrobnosti o úmrtí otce ale nezveřejnil.

Pro některé pozoruhodný, pro jiné kontroverzní režisér vstoupil do filmového průmyslu již koncem 40. let minulého století.

Nejvíce ho proslavily filmy, které natočil mezi lety 1970 a 1980, tedy Představení (Performance, 1970), Cesta (Walkabout, 1971), Teď se nedívej (Don't Look Now, 1973), Muž, který spadl na Zemi (The Man Who Fell to Earth, 1976) a Bad Timing (1980).

David Bowie ve snímku Muž, který spadl na Zemi

Psychologický thriller Teď se nedívej s Julií Christieovou a Donaldem Sutherlandem v hlavních rolích vyvolal bouřlivé reakce zejména kvůli velmi otevřeným sexuálním scénám. V USA a v Británii byl snímek přístupný pouze pro dospělé.