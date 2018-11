Jan Šída, Právo

V rámci vernisáže byl představen zatím nesestříhaný film režiséra Petera Hirjaka Křídla pro Coldplay, který by měl mít premiéru na jaře příštího roku. Dokument ukazuje cestu výtvarnice z Čech až do Anglie a vývoj její spolupráce s poprockovou skupinou Coldplay, pro kterou vytvořila design alba Ghost Stories.

Tvůrkyně sice v rozhovorech uváděla, že by se nerada stala jen autorkou bookletů desek hudebních interpretů, nicméně jednu výjimku udělala. Na výstavě je také obal nového počinu zpěváka a kytaristy Mira Žbirky Double Album. Navíc ho má návštěvník výstavy možnost porovnat ve dvou zpracováních. Jednak coby skutečný obal LP desky a také jako regulérní velkoformátový obraz.

Pokud by chtěl někdo v kostce pochopit, co Míla Fürstová dělá, je toto dílo vše vypovídající ukázkou. Ručně prořezávaný papír a lept, to jsou její erbovní disciplíny. Tyto techniky jí umožňují uplatnit smysl pro sebemenší drobnost, kterou lze mnohdy objevit až po několikerém pozorném prozkoumání obrazu.

V siluetě kytaristy Mira Žbirky lze spatřit ptáka hledajícího cestu ke svobodě, hada pokušitele s jablkem, srdcovou kartu, zeměkouli či milence v objetí. Tyto symboly mají sice spojitost s autorčiným životem, ale lze je přenést do osudů každého z nás a zkusit je vykládat po svém a pro sebe.

Jako by nás chtěla výtvarnice popostrčit a zároveň vzít s sebou na výlet na křídlech dvojí fantazie až někam za horizont běžně vnímané reality. Až tam, kde lišky, labutě, pávi a vrány dávají dobrou noc.

Ta křídla lze spatřit, protože dílo Learning to Fly je součástí výstavy. Uvnitř roztažených perutí se otevře dětská říše plná romantické fantazie, bezuzdného nadšení a touhy objevovat.

Tyto atributy totiž často dospělým chybějí. Obrousil je čas i neúprosná realita všedního dne. Proto je tu umění, aby jeho prostřednictvím mohli najít cestu zpět do doby, kdy věřili na krásnější světy.