Stanislav Dvořák, Novinky

I když stahování do čtečky se někdy hodí pro odbornou nebo hůře dostupnou zahraniční literaturu, klasická papírová kniha vede. Lidé také rádi chodí do knihkupectví, 69% českých čtenářů si tam občas zajde jen tak a prohlíží si novinky.

Na základě výzkumu agentury Rondo Data mají dnes lidé nejraději romány (20%), detektivky a thrillery (19%) a fantasy knihy (17%). K nejméně čteným žánrům patří humorné knihy (5%), cestopisy (3%) a biografie (2%).

„Většina českých čtenářů preferuje nově vydané knihy s novými příběhy (61%) před knižními klasikami, které jsou staré i desítky let (39%). Navzdory tomu má ale 73% z nich nějakou oblíbenou knížku, kterou si klidně přečtou vícekrát. Ani ve světě moderních technologií neztrácí kniha své kouzlo, před četbou z obrazovky by si jí vybralo 80% respondentů, kteří čtou knihy. Co se týče místa, nejčastěji čtou doma (75%), v hromadné dopravě (10%), v práci (6%) a venku v parku či na zahradě (5%). Pouze 10% Čechů knihy nečte,“ tvrdí průzkum.

Přehrabovat se v knihách



Češi málo nakupují knihy online, říkají, že se jim v obchodě lépe vybírá správný dárek (53%), nebo mají knihkupectví cestou a hlavně ušetří poštovné, které velmi vzrostlo. Služby jsou bohužel nespolehlivé, často nedoručují do bytu, nedoručují včas a někteří lidé se bojí i poškození balíku.

Nejčastěji si lidé kupují knihy pro sebe (61%), méně jako dárek (39%). To dělají hlavně o Vánocích, kdy pořídí knihu jako dárek až 77% lidí. Průzkum na vzorku 2 500 respondentů ve věku 14-65 let realizovala společnost Rondo Data.