Ilja Kučera ml., Právo

Cenu uděluje americká nadace Blues Foundation a je svým významem srovnatelná s Oscary ve světě filmu či Grammy v populární hudbě.

Svou náplní byl pak zahajovací koncert výrazně v dámských rukách. Publikum si získala zaoceánská formace Southern Avenue v čele s vitální zpěvačkou Tierinii Jacksonovou. Komornější pak bylo vystoupení velké hvězdy světového popu Joan Osbourneové, která předložila za doprovodu dvou kytar a piana své coververze Dylanových písní ale nezapomněla ani na svůj nesmrtelný hit One of Us.

Vrcholem čtvrtečního večera se stalo nesporně explosivní vystoupení zpívající kytaristky Any Popovicové. Dvaačtyřicetiletá rodačka z Bělehradu žijící v USA přijela s velkým bandem včetně perfektně zařezávajících dechů a vynikající rytmiky a rozpoutala strhující rhythmandbluesové peklo.

Následující den pak k nejsilnějším momentům večera patřil koncertní set amerického Reverenda Sekoua. Jeho živočišné elektrické blues s příchutí soulu a gospelu by se asi nejlépe dalo vystihnout parafrází „Tento způsob evangelizace, zdá se mi vysloveně šťastným.“ Na klasičtější a usedlejší notu pak navázal tradicionalistický North Mississippi Blues Project a svým způsobem i respektovaný kytarista Joe Louis Walker.

Na festivalu vystoupoil i Joe Louis Walker.

FOTO: archiv Blues Alive

Sobotní tematické odpoledne „Jak je neznáte“ zahájil Mikuláš Chadima se skupinou Inrou návratem do vlastního bigbítového pravěku. Formace Svatopluk pak představila rockové adaptace písní Sváti Karáska. Sám písničkář se podle možností svého zdravotního stavu místy připojil.Odpoledne pak zakončil svérázný slovenský waitsovský band ZVA 12-28 s hostujícím polským kytaristou Tomaszem Krukem.

Ze sobotního večera nelze nezmínit slibnou slovenskou funk-bluesovou skupinu Mississippi Mixtape, po níž se zpět k ortodoxnějšímu blues vrátil respektovaný americký kytarista Monster Mike Welch. Z Mali přicestovala osobitá kapela Tamikrest, která se svou hudbu opírá o africké prenatální kořeny blues, aby se výsledkem stal strhující hard rock, který naprosto suverénně roztančil celý sál.

K hard rocku má blízko i americký zpívající kytarista Rick Derringer, jenž přicestoval pouze s bubeníkem, ale přesto ani on nenechal rozjásané publikum v klidu. Pochopitelně neopomněl svůj čítankový hit Rock and Roll, Hoochie Koo.

O naprosté finále se pak postaral stylově těžko zařaditelný Fantastic Negrito. Jeho hudba a mnohovrstevný projev jsou tak členité, divoké a bezprostřední, jako jeho předchozí osobní život, a tudíž velmi sugestivní od prvních do posledních minut. I tak letošní ročník Blues Alive opět potvrdil, že prestižní medaile byla zavěšena na správnou hruď.

Blues Alive DK Šumperk, 15 – 17. listopadu

Hodnocení: 95 %