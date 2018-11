ok, Novinky

Z původních deseti párů se předvedlo šest, které odstartovaly druhou půlku letošního ročníku. Orchestr Moondance Orchestra Martina Kumžáka na začátku večera vystřídala skupina Skety. Šestým dílem opět provázela známá moderátorská dvojice Marek Eben a Tereza Kostková. Do poroty zasedli Zdeněk Chlopčík, Tatiana Drexler, Radek Balaš a Václav Kuneš.

Lenka Nora Návorková a Jiří Dvořák

FOTO: Petr Horník, Právo

Parket na píseň Johna Bon Joviho jako první rozehřáli Dalibor Gondík s Alicí Stodůlkovou, kteří zatančili čaču. „Byl bych rád, kdybyste zapracoval na uvolnění těla Dalibore,“ řekl porotce Václav Kuneš. „Bylo to příliš nacvičené, nebyl tam tanec,“ dodal Radek Balaš. Dvojice si odnesla 27 bodů.

Veronika Lálová a David Svoboda

FOTO: Petr Horník, Právo

Veronika Arichteva s Michalem Necpálem na sobotní večer natrénovali waltz. „Něco mi říká, že jsem ukázala víc, než jsme chtěli,“ konstatovala po dotančení Arichteva, která neuhlídala své šaty a divákům ukázala zadek. „Začátek byl krásný a za ukázání něčeho víc jeden bod navíc,“ komentoval to Zdeněk Chlopčík. Bodové hodnocení se vyšplhalo na 34.

Na snímku Pavla Tomicová a Marek Dědík

FOTO: Petr Horník, Právo

Třetím párem byli Pavla Tomicová s Markem Dědíkem. „Nebyl to jeden z nejlepších tanců, popletla jste kroky, tentokrát to nebylo ono,“ zhodnotila Drexler. „Vy úplně netančíte, dneska obzvlášť, jenže Pavlo, vy to žijete, proto je tam přidaná hodnota autenticity,“ vysvětlil Balaš. Body se zastavily na čísle 24.

Na snímku Daniela Písařovicová a Michal Mládek

FOTO: Petr Horník, Právo

Čača v rytmu Pretty Women v podání Davida Svobody a Veroniky Lálové rozproudila diváky o chvíli později, kdy ke dvojici přitančilo dvojče Davida Svobody Tomáš. „Jste reklama na mládí, oceňuju ten for s dvojčaty,“ žasl Balaš. „Veronika pookřála, pro ně to byl šok. Davide bylo to stoprocentní, ale byly tam malé chybičky,“ shrnul porotce Chlopčík. Trojice nakonec získala 34 bodů.

Na snímku Veronika Arichteva a Michal Necpál

FOTO: Petr Horník, Právo

Daniela Písařovicová s Michalem Mládkem zatancovali waltz. „Danielo já vás pochválím, ovšem měla jsem pocit, že byste se měla do toho pohybu více položit, ale vy se to snažíte kontrolovat. Jsou situace, kdy byste se měla více spolehnout na chlapa,“ podotkla Drexler. Mládek a Písařovicová dostali 30 bodů.

FOTO: Petr Horník, Právo

Šestým párem ve světlech tanečního parketu byli Jiří Dvořák s Lenkou Norou Návorkovou. „Je to čím dál hezčí,“ ohodnotil ještě před porotci Eben. „Nádherné,“ nenacházel slov Chlopčík. „Podáváte nejstabilnější výkon, a to je velká hodnota,“ přisadil si Balaš. „Musíte být úžasný trenér Lenko, mně to sedlo, bylo to dneska nejlepší,“ ohodnotil Kuneš. Pár si vytančil neuvěřitelných 40 bodů a Lenka Nora Návorková se rozplakala.

Alice Stodůlková a Dalibor Gondík

FOTO: Petr Horník, Právo