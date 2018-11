ČTK, Eva Flanderková, Právo

Koncert zahájila Stingova Englishman in New York. Následovala titulní píseň ze společného alba Stinga a Shaggyho 44/876. Názvem desky odkazují na telefonní kódy zemí - 44 pro Spojené království a 876 pro Jamajku.

Stinga a Shaggyho na turné doprovází Stingovi hudebníci Dominic Miller (kytara), Josh Freese (bicí) a Rufus Miller (kytara) i členové Shaggyho kapely Melissa Musique (vokály), Gene Noble (vokály) a Kevon Webster (klávesy).

Spojení umělců nabídlo písně z nedávno vydaného společného alba 44/876, například Dreaming in the U.S.A. či Morning Is Coming, i jejich neslavnější hity. Shaggy svou sólovou kariéru prezentoval písněmi Angel nebo It Wasn't Me, Sting nabídl své sólové písně Love Is the Seventh Wave nebo If You Love Somebody Set Them Free. Došlo i na písničky z období jeho působení v kapele The Police. Koncert zakončila komorní verze skladby Fragile.

Koncert Stinga a Shaggyho byl vyprodaný.

FOTO: Petr Horník, Právo

Sting a Shaggy zpočátku spojili síly k nahrání písně Don't Make Me Wait, která také zazněla na koncertu, a to jako poctu karibské hudbě, která ovlivnila oba umělce. Jejich společná deska byla kladně přijata, a tak letos v květnu vyšlo album 44/876: The Remixes, které přináší různorodou škálu remixů písní z desky.

Na koncertě byla řada návštěvníků ze zahraničí. Přidávalo se dvakrát a Sting se v přídavku představil i jako kytarista.